Илон Маск нарушает судебное ограничение на твиты

Глава Tesla Илон Маск дважды нарушил условия соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, согласно которому его сообщения в Twitter, имеющие отношение к компании, должны утверждаться юристом. Об этом узнала газета The Wall Street Journal.

По данным переписки между Tesla и SEC, попавшей в распоряжение издания, один из несогласованных юристами твитов Маска опубликован в июле 2019 года и содержит заявление предпринимателя о том, что Tesla планирует производить 1 тыс. крыш с солнечными батареями в неделю к концу того же года. Второй написан Маском в мае 2020 года. В нем глава компании заявил, что цена акций Tesla завышена.

В письме от SEC, подписанном высокопоставленным сотрудником комиссии Стивеном Бухгольцем, отмечается, что Tesla «отказалась от исполнения обязанностей, возложенных на нее решением суда».

Соглашение между Tesla и SEC было подписано в 2018 году, после того, как комиссия обвинила Илона Маска в мошенничестве в связи с его твитом о планах сделать Tesla частной компанией, выкупив акции по цене $420 за штуку. В итоге штрафы в размере $20 млн заплатили и сам Маск, и Tesla. Также стороны договорились о том, что твиты предпринимателя о деятельности компании будет согласовывать юрист.

Условия соглашения Маск нарушил уже в 2019 году, опубликовав твит с оценкой того, сколько электромобилей Tesla произведет в том году. SEC сразу обратила на это внимание, что обернулось для компании судом и решением более тщательно проверять публикации предпринимателя.

Попавшая в редакцию The Wall Street Journal переписка только подтверждает напряженность во взаимоотношениях главы компании Tesla и регулятора, отмечает газета. В конце 2018 года в телешоу CBS «60 минут» Маск признался, что, несмотря на требование SEC, его твиты никто не проверяет перед публикацией.