Илон Маск раскритиковал Twitter в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск сомневается в полезности Twitter и пока не намерен им пользоваться. Примечательно, что об этом бизнесмен сообщил в пятницу в критикуемой им же соцсети.
«Не уверен в пользе Twitter, — написал он. Позже в другом сообщении он отметил: Reddit (популярный портал, на котором ведут дискуссии и публикуют новости) по-прежнему кажется хорошим». Далее Маск написал: «Отключаюсь».
Ранее Маск неоднократно давал понять, что Twitter является самой предпочтительной для него соцсетью. Как правило в течение суток он публикует несколько сообщений в соцсети, а иногда делает в течение дня десятки записей. В июне Маск неожиданно сообщил, что удаляет свою учетную запись в соцсети, однако позже все равно продолжил ей пользоваться. Он неоднократно менял название своего аккаунта.
Сообщения Маска в Twitter не раз вызывали громкие скандалы, и даже привлекали внимание регулирующих органов. Из-за одной записи суд обязал предпринимателя выплатить $20 млн и уйти с поста председателя совета директоров компании Tesla.
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