Новая администрация США не будет пересматривать «украинские» санкции против России

Новая администрация США не собирается отменять санкции в отношении России, введенные из-за событий в Украине. Об этом заявил в четверг политкоординатор постоянной миссии США при ООН Родни Хантер на заседании Совета Безопасности ООН, приуроченном к шестой годовщине подписания минских договоренностей.
«Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. В результате санкции США в отношении России за действия в Украине останутся в силе до тех пор, пока Москва не пересмотрит свой курс», — сказал он.
Хантер также вновь обвинил РФ в том, что ее вооруженные силы присутствуют в Украине. «США намерены и впредь поддерживать украинских партнеров в их усилиях по восстановлению территориальной целостности страны», — добавил он.
Политическая часть Комплекса мер по выполнению минских соглашений («Минск-2»), подписанного участниками контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта на Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение в Украине конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.
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