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СНБО ввел санкции против 19 человек и постановил вернуть нефтепродуктопровод

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СНБО ввел санкции против 19 человек и постановил вернуть нефтепродуктопровод

Во время заседания СНБО было принято решение о введении санкций против 19 юрлиц и 8 физических лиц, среди которых Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко из-за финансирования терроризма.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Санкции накладываются на всё имущество, которое есть у господина Медведчука», — отметил Данилов, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, санкции вводятся на три года.

Секретарь СНБО пояснил, что Служба безопасности Украины ведет расследование уголовного производства по статье 258-5 (Финансирование терроризма), в котором фигурируют имена как Виктора Медведчука, так и Оксаны Марченко.

Максимальное наказание, которое предусматривает соответствующая статья УК Украины, — лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

По данным СМИ, Оксана Марченко и гражданская жена Козака Наталья Лавренюк, которая тоже попала под санкции, являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. Так, Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк — 25%. Указанный завод якобы обеспечивает нефтепродуктами «ДНР» и «ЛНР».

На вопрос журналистов, коснутся ли санкции тв-канала. «1+1», где у Марченко есть доля акций, Данилов, сказал, что санкции коснуться только этих акций, их нельзя будет отчуждать.

Решение СНБО вводится в действие указом президента страны. Информации о таком указе пока нет.

В свою очередь Кабинету министров поручено принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.

«Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства», — сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.

Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе «Прикарпадзахидтранс».

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Кроме того, СНБО принял секретные решения по ситуации на Донбассе.

Данилов рассказал, что на заседании заслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины полковника Кирилла Буданова, председателя Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка касательно ситуации на Донбассе. Были приняты ряд решений, но их не могут разглашать.

СНБО, Виктор Медведчук
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