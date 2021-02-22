НАБУ сняло с самолета бывшего зампредправления ПриватБанка

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка в совершении преступления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, сообщают в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

«По оперативной информации, экс-банкир планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту „Борисполь“, где начато проведение неотложных следственных действий. Детали — позже», — сообщает НАБУ в соцсетях.

По данным СМИ, речь идет о первом заместителе председателя правления Приватбанка в 2016 году Владимире Яценко.