НАБУ сняло с самолета бывшего зампредправления ПриватБанка

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка в совершении преступления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, сообщают в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).
«По оперативной информации, экс-банкир планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту „Борисполь“, где начато проведение неотложных следственных действий. Детали — позже», — сообщает НАБУ в соцсетях.
По данным СМИ, речь идет о первом заместителе председателя правления Приватбанка в 2016 году Владимире Яценко.
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