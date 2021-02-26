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Одесский авиационный завод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois

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Одесский авиационный завод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois

На государственном предприятии «Одесский авиационный завод» планируется запуск лицензированного производства вертолетов класса Bell UH-1 Iroquois, сообщил генеральный директор ГП «Укроборонпром» Юрий Гусев.

Как сообщает пресс-служба концерна, организация производства сегодня находится на завершающей стадии.

Так, первый борт должен быть изготовлен уже к 30-й годовщине Независимости Украины. Проект финансируется за счет инвестиционных средств.

«Отмечу, что приоритетом для Одесского авиационного остается обеспечение потребностей в вооружении и военной технике главного заказчика — Министерства обороны Украины. Чтобы увеличить объемы производства на предприятии, мы планируем создать специализированную школу для обучения новых авиаконструкторов. Подобный филиал может появиться на базе Одесского политехнического университета», - заявил Гусев.

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Bell UH-1 Iroquois — американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, также известный как «Гьюи» (Huey).

Укроборонпром, вертолет, Bell UH-1 Iroquois
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Пятница, 26 февраля 2021
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