Одесский авиационный завод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois

На государственном предприятии «Одесский авиационный завод» планируется запуск лицензированного производства вертолетов класса Bell UH-1 Iroquois, сообщил генеральный директор ГП «Укроборонпром» Юрий Гусев.
Как сообщает пресс-служба концерна, организация производства сегодня находится на завершающей стадии.
Так, первый борт должен быть изготовлен уже к 30-й годовщине Независимости Украины. Проект финансируется за счет инвестиционных средств.
«Отмечу, что приоритетом для Одесского авиационного остается обеспечение потребностей в вооружении и военной технике главного заказчика — Министерства обороны Украины. Чтобы увеличить объемы производства на предприятии, мы планируем создать специализированную школу для обучения новых авиаконструкторов. Подобный филиал может появиться на базе Одесского политехнического университета», - заявил Гусев.
Bell UH-1 Iroquois — американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, также известный как «Гьюи» (Huey).
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