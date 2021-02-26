Байден заявил, что США никогда не признают оккупацию Крыма

Соединенные Штаты не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией, и будут вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России, заявил президент США Джо Байден.
«Соединенные Штаты не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого Дома в пятницу.
Он отметил, что в этот день семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность своего соседа — Украины, когда она вторглась в Крым.
«Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина», — подчеркнул Байден.
Президент заявил, что США также продолжат чтить мужество и надежду Революции достоинства, в которой украинский народ столкнулся с огнем снайперов и силовиков в экипировке на Майдане, но потребовал нового начала для своей страны.
«Соединенные Штаты по-прежнему верят в обещания Украины, и мы поддерживаем всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему для своей страны», — указал Байден.
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