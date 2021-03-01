В США признали провал истребителей F-35

Военно-воздушные силы США смирились с провалом программы создания F-35, которая в течение целого десятилетия была единственной попыткой заменить главный американский истребитель- F-16, пишет Forbes.
Отмечается, что на фоне растущей конкуренции конструкцию F-35 существенно усложнили, что замедлило разработку, увеличило затраты и снизило надежность проекта. В результате руководителям ВВС пришлось принять тот факт, что они не смогут компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35. И военные уже допускают, что им придется запустить новую программу.
«Разговоры со стороны ВВС США о необходимости создания новых легких истребителей выступают „негласным признанием“ того, что программа самолетов F-35 Lightning II провалилась», — говорится в статье.
При этом, как предполагают авторы материалы, даже если американские ВВС все же предпримут такую попытку, есть большая вероятность, что сценарий повторится — и новый истребитель не придет на смену F-16, а снова окажется таким же дорогим, ненадежным и посредственным, как F-35.
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