Бывший президент Франции Саркози получил реальный срок

Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием.

Суд приговорил Саркози к 3 года тюрьмы, 2 из которых условно. Таким образом он стал первым экс-президентом Франции, получившим реальный срок.