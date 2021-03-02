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COVAX до лета распределит по всему миру 237 млн доз вакцин AstraZeneca

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COVAX до лета распределит по всему миру 237 млн доз вакцин AstraZeneca

Программа доступа к вакцинам от коронавируса COVAX заявила во вторник, что до конца мая доставит 237 миллионов доз препарата AstraZeneca в 142 страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление COVAX.

График доставки доз, составленный AstraZeneca и Индийским институтом сыворотки крови, будет разделен на отдельные двухмесячные периоды. Первый этап — в феврале-марте, а второй — в апреле-мае.

Эти сроки зависят от разных факторов, включая национальные требования регуляторных органов, наличие поставок и выполнения других критериев, таких как утвержденные национальные планы развертывания и вакцинации.

«Это беспрецедентное партнерство, которое не только изменит ход пандемии, но и изменит способ реагирования мира на будущие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус на совместном брифинге с представителями Детского фонда ООН ЮНИСЕФ и альянсом вакцин GAVI, который является соруководителем COVAX.

COVAX добавил в своем заявлении, что примерно 1,2 миллиона доз COVID-вакцины Pfizer-BioNTech также планируется доставить в первом квартале 2021 года.

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COVAX — это программа, которая поддерживается Всемирной организацией здравоохранения для предоставления вакцин бедным и странам со средним уровнем дохода. Инициатива начала свою деятельность на прошлой неделе поставками первых доз в Гану и Кот-д’Ивуар.

Напомним, Украина также должна получить вакцину от коронавируса в рамках механизма COVAX.

COVAX, AstraZeneca
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Вторник, 2 марта 2021
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