COVAX до лета распределит по всему миру 237 млн доз вакцин AstraZeneca

Программа доступа к вакцинам от коронавируса COVAX заявила во вторник, что до конца мая доставит 237 миллионов доз препарата AstraZeneca в 142 страны.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление COVAX.
График доставки доз, составленный AstraZeneca и Индийским институтом сыворотки крови, будет разделен на отдельные двухмесячные периоды. Первый этап — в феврале-марте, а второй — в апреле-мае.
Эти сроки зависят от разных факторов, включая национальные требования регуляторных органов, наличие поставок и выполнения других критериев, таких как утвержденные национальные планы развертывания и вакцинации.
«Это беспрецедентное партнерство, которое не только изменит ход пандемии, но и изменит способ реагирования мира на будущие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус на совместном брифинге с представителями Детского фонда ООН ЮНИСЕФ и альянсом вакцин GAVI, который является соруководителем COVAX.
COVAX добавил в своем заявлении, что примерно 1,2 миллиона доз COVID-вакцины Pfizer-BioNTech также планируется доставить в первом квартале 2021 года.
COVAX — это программа, которая поддерживается Всемирной организацией здравоохранения для предоставления вакцин бедным и странам со средним уровнем дохода. Инициатива начала свою деятельность на прошлой неделе поставками первых доз в Гану и Кот-д’Ивуар.
Напомним, Украина также должна получить вакцину от коронавируса в рамках механизма COVAX.
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