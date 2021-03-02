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Вакцина AstraZeneca стала причиной большинства сообщений о побочных эффектах в Австрии

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Вакцина AstraZeneca стала причиной большинства сообщений о побочных эффектах в Австрии

В Австрии с начала вакцинации от коронавируса было зарегистрировано 6 676 сообщений о предположительных побочных эффектах после прививки. Самая большая доля из них приходится на препарат AstraZeneca. Об этом говорится в распространенном докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за отчетный период с 27 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года.

Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года. Для нее в настоящее время используются препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca. Всего за отчетный период в Австрии в электронном паспорте вакцинации зарегистрировано 620 927 привитых человек. Согласно документу, основная доля предположительных побочных эффектов относится к ожидаемым реакциям на прививку, которые описаны при клинических исследованиях соответствующих препаратов: головные боли, повышение температуры, слабость, боли в области укола.

Так, в настоящее время в Австрии всего препаратом AstraZeneca было сделано 75 010 прививок, после которых поступило 3 574 сообщения о побочных эффектах (в соотношении почти 48 сообщений на 1 тыс. прививок). Препаратом Pfizer-BioNTech — 527 114 прививок, после которых последовало 2 929 сообщений о различных реакциях (в соотношении почти 6 сообщений на 1 тыс. прививок). Препаратом Moderna — 18 803 прививки, после которых было 173 сообщения о побочных эффектах (почти 10 сообщений на 1 тыс. прививок).

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«Вакцина AstraZeneca демонстрирует очевидно более высокий показатель, чем вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna», — говорится в докладе. Большинство побочных эффектов проходило в легкой и умеренной форме, после чего они исчезли в течение нескольких дней. «В дополнение можно предположить, что освещение в СМИ этой вакцины за последние несколько дней и недель повысило чуткость для сообщений о предполагаемых побочных эффектах и реакциях на вакцину», — говорится в отчете.

Австрия, AstraZeneca
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