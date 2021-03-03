Курс биткоина снова превысил $50 тысяч

Сегодня, 3 марта, курс биткоина на криптобирже Binance вновь превысил $50,7 тыс. Первая криптовалюта укрепляется с 28 февраля, когда был зафиксирован локальный минимум — $43 тыс.

Курс растет на фоне позитивного новостного фона. PayPal планирует приобрести сервис для хранения криптовалюты, сообщили источники CoinDesk. Речь может идти о покупке компании Curv за $500 млн. Клиенты PayPal из США получили доступ к криптовалютам в ноябре 2020 года. В текущем году платежная система добавит возможность расплачиваться цифровыми деньгами в 26 млн торговых точек.