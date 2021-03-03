В Эстонии молодой человек умер после прививки вакциной AstraZeneca

Молодой сотрудник спасательного департамента умер в Эстонии после вакцинации от коронавируса, сообщила в среду руководитель бюро надзора за безопасностью лекарственного департамента Майа Уускюла.

«Сегодня был прискорбный случай, когда из Ида-Таллинской центральной нам сообщили о смерти молодого мужчины в возрасте 31 года, который работал спасателем. После вакцинации у мужчины начала болеть голова и поднялась температура. Через 10 дней симптомы стали более серьезными, и его отвезли в больницу. Сегодня в полдень сообщили о его смерти. Изучается, сыграла ли вакцина роль в его смерти», — сказала Уускюла на пресс-конференции в Таллине, сообщает РИА Новости. Она уточнила, что мужчина был вакцинирован препаратом AstraZeneca.

Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру среды прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca сделали 84 175 человек, что составляет 6,3% от всего населения страны. При этом 37 369 человек получили уже обе дозы вакцины.