Эстония передала Украине 52 тысячи доз вакцины от COVID-19

Эстония передала Украине 52 тыс. доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Мы искренне благодарны за намерения Эстонии помочь нам с вакцинами от COVID-19 и за первую партию из 52 тыс. доз AstraZeneca, которую Украина получила вчера. Важно, что Эстония готова признавать международные свидетельства вакцинации, выданные украинскими врачами, а также цифровые ковидные сертификаты, которые будут получать украинцы после прививки двумя дозами вакцины», — написал он в Facebook в четверг.
По словам Ляшко, Минздрав также договорился с представителями сферы здравоохранения Эстонии наладить обмен опытом в создании и работе университетских клиник, а также присоединится к формированию списков препаратов первой необходимости государственного значения.
«Мы пригласили коллег присоединиться к формированию списков препаратов первой необходимости государственного значения. Благодаря таким спискам мы можем заранее позаботиться о производстве препаратов, оборудования или средств индивидуальной защиты, запасы которых должны присутствовать в странах постоянно. Тогда в случае угроз чрезвычайных ситуаций мы сможем быть относительно независимыми от крупных иностранных производителей», — сказал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016