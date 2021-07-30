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Эстония передала Украине 52 тысячи доз вакцины от COVID-19

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Эстония передала Украине 52 тысячи доз вакцины от COVID-19

Эстония передала Украине 52 тыс. доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Мы искренне благодарны за намерения Эстонии помочь нам с вакцинами от COVID-19 и за первую партию из 52 тыс. доз AstraZeneca, которую Украина получила вчера. Важно, что Эстония готова признавать международные свидетельства вакцинации, выданные украинскими врачами, а также цифровые ковидные сертификаты, которые будут получать украинцы после прививки двумя дозами вакцины», — написал он в Facebook в четверг.

По словам Ляшко, Минздрав также договорился с представителями сферы здравоохранения Эстонии наладить обмен опытом в создании и работе университетских клиник, а также присоединится к формированию списков препаратов первой необходимости государственного значения.

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«Мы пригласили коллег присоединиться к формированию списков препаратов первой необходимости государственного значения. Благодаря таким спискам мы можем заранее позаботиться о производстве препаратов, оборудования или средств индивидуальной защиты, запасы которых должны присутствовать в странах постоянно. Тогда в случае угроз чрезвычайных ситуаций мы сможем быть относительно независимыми от крупных иностранных производителей», — сказал он.

Эстония, AstraZeneca
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