Bloomberg анонсировал введение в Европе паспортов вакцинации

Уже скоро Европа может ввести паспорта вакцинации против коронавируса. По данным издания Bloomberg, работа над соответствующей цифровой платформой может продлиться от трех до четырех месяцев.
За разработку этой системы отвечает Еврокомиссия. Паспорт будет подтверждать наличие отрицательного теста на коронавирус или факта получения вакцины, что будет свидетельствовать о том, что данное лицо является невосприимчивым к ковиду.
Однако между странами ЕС еще остаются определенные разногласия по этому поводу. Например, на это до сих пор не согласились Франция и Бельгия из-за вопроса конфиденциальности. Тогда как Греция настаивает, чтобы паспорта ввели как можно скорее — до начала туристического сезона.
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