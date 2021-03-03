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Шведская полиция во время обысков у наркодилера нашла картины Пикассо и Шагала

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Шведская полиция конфисковала предметы искусства, ювелирные изделия, автомобили и дорогую мебель в ходе проведенных совместно с испанскими коллегами обысков у подозреваемого в контрабанде наркотиков. Правоохранители среди прочего обнаружили картины Пабло Пикассо, Энди Уорхола и Марка Шагала, сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе ведомства.

«В декабре шведская и испанская полиция провели скоординированную операцию против ряда серьезных преступников. Их подозревают в контрабанде большого количества наркотиков из Испании в Швецию, а во время операции были конфискованы активы стоимостью несколько миллионов крон (сотни тысяч долларов)», — отмечено в сообщении.

Полиция задержала проживающего в городе Хельсингборг мужчину, которого подозревают в том, что он является лидером крупнейшей преступной организации на юге Испании. В Испании были арестованы пять шведов из столичного региона.

«Помимо наличных денег были изъяты автомобили, часы, ювелирные изделия, предметы искусства, антикварная и дизайнерская мебель. Среди изъятых предметов были картины Пикассо, Энди Уорхола и Шагала, а также часы „Ролекс“. Существует подозрение, что некоторые из дорогих предметов мебели были украдены в одном из районов Стокгольма, в том числе бюро работы Юсефа Франка стоимостью 400 тыс. крон (около $48 тыс.)», — поясняется в пресс-релизе.

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Национальное оперативное управление полиции Швеции вместе с испанской полицией в течение двух лет расследовало деятельность преступной сети контрабандистов. Задержанного в Швеции подозреваемого в контрабанде наркотиков и отмывании денег в особо крупных размерах экстрадировали в Испанию.

Швеция, обыски, картина, Пикассо
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Среда, 3 марта 2021
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