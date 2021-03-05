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У вакцины Moderna оказались отложенные побочные эффекты

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У вакцины Moderna оказались отложенные побочные эффекты

Американские ученые обнаружили, что у пациентов, привитых от коронавируса вакциной от компании Moderna, спустя несколько дней могут проявиться побочные эффекты в виде сыпи и воспалений. Соответствующие данные опубликованы на сайте издания The New England Journal of Medicine.

По словам специалистов, у 12 пациентов, получивших первую дозу вакцины из двух необходимых, спустя в среднем восемь дней были выявлены отложенные побочные эффекты. Они проявлялись на коже в виде воспаления диаметром не более 10 см непосредственно в месте введения препарата, а также в виде сыпи на ладонях и локтях. Эти данные подтверждаются фотоснимками, также опубликованными в докладе.

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Большинству пациентов были предоставлены лекарственные средства, после применения которых воспаления пропали в течение около шести дней. Впоследствии все 12 пациентов получили вторую дозу вакцины, после применения которой аналогичные побочные эффекты были обнаружены у шести из них. При этом они проявились в среднем на второй день после вакцинации.

вакцина, Moderna
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