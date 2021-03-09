Биткоин за сутки подорожал на $5 тысяч

За прошедшие сутки курс биткоина на криптобирже Binance вырос на $5 тыс. Криптовалюта обновила двухнедельный максимум стоимости, ее курс поднялся выше $54,4 тыс. Биткоин продолжил дорожать на фоне новых инвестиций компании MicroStrategy, которая на прошлой неделе приобрела монет еще на $25 млн.
Последняя волна роста котировок биткоина стартовала 28 февраля, когда они падали до локального минимума в $43 тыс. С тех пор криптовалюта подорожала на 27%. Ее капитализация вновь превысила $1 трлн при суточных торговых объемах в $59 млрд.
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