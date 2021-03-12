В США назвали условие новых санкций против «Северного потока – 2»

Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2», если за три месяца смогут вычислить юридические лица, участвующие в строительстве. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс.
Представитель ведомства напомнил, что отчеты относительно санкций должны предоставляться конгрессу США каждые 90 дней.
«В течение этого 90-дневного периода мы продолжим оценивать деятельность по укладке труб в регионе. Если эта деятельность соответствует критериям для введения санкций, я не сомневаюсь, что администрация будет соблюдать закон», — рассказал Прайс.
Он добавил, что о введении ограничений в отношении новых юридических лиц, причастных к строительству, в случае их обнаружения будет сообщено дополнительно.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».
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