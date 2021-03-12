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Байден хочет вакцинировать все взрослое население США к началу мая

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Байден хочет вакцинировать все взрослое население США к началу мая

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в своем обращении к нации заявил, что все взрослое население США должно иметь возможность вакцинироваться от коронавируса к 1 мая текущего года.

«Первое. Все взрослое население Америки старше 18 лет должно иметь доступ к вакцине к 1 мая», — заявил Байден.

Для этого, по его словам, будет делаться до 2 млн прививок в день. «За первые 60 дней моего пребывания у власти населению США будут введены 100 млн доз вакцин», — отметил Байден, подчеркнув, что «этого нет ни в одной другой стране мира».

Президент пообещал также расширить сеть прививочных пунктов и более широко информировать о том, где они находятся.

Он в очередной раз призвал всех американцев соблюдать методы социальной гигиены, носить маски, которые он назвал «самыми простыми вещами для спасения жизней».

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Байден отметил высокую смертность от коронавирусной инфекции в США, повторив, что число жертв от COVID-19 превысило число американцев, погибших во время Первой и Второй мировых войн, а также войны во Вьетнаме.

вакцинация, Джо Байден
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