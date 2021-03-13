Партия «Слуга народа» откроет в Киеве всеукраинскую приемную

Политическая партия «Слуга народа» планирует со следующей недели открыть всеукраинскую приемную в столичном конгрессно-выставочном центре «Парковый», сообщил лидер политсилы Александр Корниенко.

«Я думаю, что с понедельника-вторника (15-16 марта — ИФ) в „Парковом“ откроется всеукраинская приемная партии „Слуга народа“, будет отдельный мини-сайт этому посвящен», — сказал Корниенко на брифинге после съезда партии в субботу в Киеве.

Он уточнил, что в эту приемную смогут обращаться и простые граждане, и «раз в неделю или два дня в неделю будет приём для местных депутатов «Слуги народа», поскольку сейчас в партию входят семь тысяч депутатов местных советов.