Стали известны номинанты на «Оскар»

Номинантов на «Оскар» объявили во время трансляции, которую ведут на сайте Американской академии киноискусств. 93-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе.

Ленты «Отец», «Манк», «Минари», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды» и «Звук металла» выдвинуты на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Хлоя Чжао, Эмиральд Феннел, Томас Винтенберг, Дэвид Финчер, Ли Айзек Чун номинированы на «Оскар» за лучшую режиссерскую работу.

Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд и Кэри Маллиган номинированы на «Оскар» в категории «Лучшая актриса».

Энтони Хопкинс и Чедвик Боузман номинированы на «Оскар» в категории «Лучший актер».