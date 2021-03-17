Компания Жеваго получила 635 млн долларов чистой прибыли

Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине по итогам 2020 года получила 635,292 миллиона долларов чистой прибыли, что на 57,5% выше показателя 2019 года.
Об этом говорится в годовом отчете, опубликованному компанией на Лондонской фондовой бирже, передает «Интерфакс-Украина».
Выручка компании в минувшем году увеличилась на 12,8% — до 1,7 млрд долл с 1,5 млрд долл.
EBITDA выросла на 46% — до 859 млн долл (в 2019 году она составляла 586 млн долл). Компания увеличила чистый денежный поток от операций на 45% — до 687 млн долл (473 млн долл). Капитальные инвестиции снизились на 17% — до 206 млн долл (247 млн долл).
Как сообщалось, Ferrexpo в 2020 году увеличило суммарное производство окатышей на 7% по сравнению с 2019 годом — до 11,218 млн тонн. Выпуск концентрата возрос на 5,9%, до 14 млн тонн.
Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.
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