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Суд в Украине «заморозил» 50,3% акций Полтавского ГОК по делу Жеваго и «Финансы и Кредит»

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Суд в Украине «заморозил» 50,3% акций Полтавского ГОК по делу Жеваго и «Финансы и Кредит»

Украинский суд установил ограничение в размере 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, единственному акционеру FPM.

Согласно пресс-релизу Ferrexpo, Ferrexpo AG опротестовала это постановление суда. В компании отмечают, что наложение ареста на акции компании не влияет на владение акциями, но запрещает их передачу.

Группа считает, что это ограничение является временным и связано с текущими в Украине вопросами, касающимися бизнесмена Константина Жеваго (бенефициар компании — Ред.) и одного из предприятий, которым он владел до 2015 года (банк «Финансы и Кредит»).

Как сообщалось, НБУ 26 декабря получил исполнительные листы и обратился в Государственную исполнительную службу (ГИС) для реализации решения Шевченковского районного суда от 1 октября 2019 года о взыскании с бывшего владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Нацбанка. «Мы будем принимать все возможные правовые меры для взыскания средств на выполнение решения в счет погашения задолженности банка. В настоящее время общий объем задолженности банка „Финансы и Кредит“ перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн», — цитировала тогда пресс-служба НБУ начальника отдела судебной работы с проблемными активами управления работы с проблемными активами НБУ Сергея Бойко.

Нацбанк ожидал, что частично задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Жеваго (финансового поручителя по кредитам рефинансирования) и подконтрольных ему компаний — имущественных поручителей, к которым центробанк также подал около 30 судебных исков, уточнял Бойко.

Центробанк отмечал, что Жеваго пытался обжаловать решение суда, но не уплатил вовремя судебный сбор, в связи с чем Киевский апелляционный суд 13 декабря вернул без рассмотрения его апелляционную жалобу. Это позволило НБУ обратиться в ГИС относительно принудительного исполнения решения суда райсуда. Однако позже пресс-служба Жеваго уточняла, что решение было обжаловано, призвав СМИ предоставлять правдивую и объективную информацию .

Шевченковский районный суд Киева 1 октября принял решение о взыскании с бывшего владельца банка «Финансы и Кредит» Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Национального банка Украины (НБУ) в счет погашения задолженности банка по предоставленным ранее кредитам рефинансирования, в то же время суд отказал Жеваго во встречном иске о признании недействительным договора поручительства, заключенного с НБУ.

В 2015 году Жеваго, который на тот момент был владельцем банка «Финансы и Кредит», заключил с НБУ договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности финансового учреждения перед центробанком. Поскольку Жеваго продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в декабре 2015 года НБУ обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

НБУ 17 сентября 2015 года принял решение об отнесении банка «Финансы и Кредит» в категорию неплатежеспособных. На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, который опосредованно владел долей в 97,67% акций.

Ferrexpo — швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

ПГОК — основной актив котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.

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Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями ее продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Финансы и Кредит, Константин Жеваго, Ferrexpo
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