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Жеваго сократил финансирование ФК «Ворскла»

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Жеваго сократил финансирование ФК «Ворскла»

За первое полугодие 2020 года спонсорские выплаты горнодобывающей компании Ferrexpo футбольному клубу «Ворскла», почетным президентом которой является мажоритарий компании Константин Жеваго, составляли 1,51 млн долларов, в общем закупка у клуба услуг рекламы, маркетинга и PR за указанный период обошлась в 2,15 млн долларов. За аналогичный период 2019 года сумма выплат составила 5,38 млн долларов.

Об этом говорится в полугодовом отчете Ferrexpo, передает «Интерфакс-Украина».

В отчете говорится, что продолжается начатое советом директоров расследование целевого использования выделенных на нужды «Ворсклы» спонсорских средств и кредита и соблюдения при этом законодательства и других требований. На время расследования выплаты прекращены.

Расследование проводится через комитет независимых директоров (Committee of Independent Directors, CID).

«Вместе с посторонними привлеченным юридическими консультантами и консультантами-криминалистами по бухгалтерии, CID запросил в ФК „Ворскла“ и других третьих лиц информацию об использовании спонсорских средств», — говорится в документе.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s указала расследование спонсорских платежей ФК «Ворскла» среди причин снижения рейтинга Ferrexpo.

Агентство Moody’s Investors Service, которое в середине июня повысило рейтинг Ferrexpo до «B2» с «B3», но ухудшило прогноз с «позитивного» до «негативного», также указало на этот случай в обосновании прогноза.

«Вместе с тем после публикации полугодового отчета и объявления дополнительных промежуточных дивидендов 6,6 центов на акцию (на общую сумму 38,79 млн долларов), акции компании в среду подорожали сразу на 12,95% — до GBP2,05 за акцию, что является рекордно высоким показателем с середины сентября прошлого года», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что начали расследование после обнаружения займа (16,98 млн долларов на конец 2019 года), предоставленного кипрской FC Vorskla Cyprus Limited компании Collaton Limited, связанной стороне группы. В отчете уточняется, что в прошлом компания Ferrexpo Middle East FZE осуществляла спонсорские выплаты FC Vorskla Cyprus Limited и украинскому ООО «ФК «Ворскла».

«Согласно документу, CID получил письменные подтверждения от ФК „Ворскла“, FC Vorskla Cyprus Limited и Жеваго с подробным описанием использования — для реконструкции и строительства определенных ФК „Ворскла“ стадионов и тренировочных площадок в Украине.

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Кроме того, CID был проинформирован, что после завершения капитальных проектов эти активы будут подлежать продаже и обратной аренде, а вырученные средства будут использованы для полного погашения кредита Collaton Limited», — пишет «Интерфакс-Украина».

В Ferrexpo допускают, что в случае нарушения законодательства или других требований группа может понести ответственность, включая штрафы и пени, но отмечает, что сейчас отсутствует необходимость отражать их в финансовом отчете.

Константин Жеваго, Ferrexpo, Ворскла
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