Более половины жителей планеты считают себя счастливыми

Более половины населения Земли (54%) считают себя счастливыми в той или иной степени, несчастными себя чувствуют 14% людей, а не относит себя ни к одной из категорий почти треть жителей планеты. Такие данные следуют из результатов глобального исследования «Индекс счастья», проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International.
Эксперты следят за динамикой индекса счастья с 2011 года. Самым высоким уровнем счастья в связи с событиями в личной жизни, по данным опроса, отличаются Киргизстан, показавший за отчетный период увеличение индекса довольных жителей до 85 процентных пункта (п.п.), затем идет Казахстан (78 п.п.), за ним — Колумбия и Эквадор (по 77 п.п.). Также среди наиболее счастливых стран оказались Япония, Испания, Швейцария и Индия.
Наиболее низким индекс счастья оказался в Северной Македонии (падение на 3 п.п.), Гане (0 п.п.) и Гонконге (7 п.п.). Также в число стран с невысоким уровнем ощущения счастья среди граждан вошли Ирак и Армения.
Украина находится в списке на 38-м месте с показателем счастливых людей в 14%, что на 19% меньше, чем в 2019-м году, когда этот показатель составлял 33%.
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