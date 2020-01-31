Индекс счастья россиян упал до «докрымского» уровня

Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.
Согласно опросу, 42% респондентов в России назвали себя счастливыми, а 18% — несчастными (остальные не смогли ответить). Таким образом, индекс счастья (разница между положительными и отрицательными ответами) составил 24 п.п. Этот результат повторяет показатели 2013 года. «Ведомости» отмечают, что с 2017-го индекс счастья жителей РФ упал более чем в два раза.
В мире этот индекс в два раза выше — 48 п.п. Счастливыми себя назвали 59% опрошенных, несчастными —11%. В опросе Gallup самые высокие показатели у Колумбии, Индонезии и Эквадора, самые низкие — у Иордании, Ливана и Сирии. Вице-президент Gallup International Андрей Милехин уточнил газете, что среди стран-лидеров вовсе не те, что влияют на мировую политику и привлекательны для переезда, так как это «очень субъективная оценка». В частности, он указал, что жители Латинской Америки и Юго-Восточной Азии из-за местных особенностей в целом более оптимистичны.
Индекс счастья украинцев составил 38. Такой же показатель у таких стран как Турция и Франция.
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