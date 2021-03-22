Вводя санкции против оппозиционных политиков на основании секретных документов, СНБО мнит себя органом правосудия, – Ляшко

Совет национальной безопасности и обороны Украины берет на себя полномочия судебной системы, частью которой не является. Поэтому санкции в отношении граждан Украины являются нарушением их конституционного права на защиту в суде. Такое мнение высказал лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, комментируя недавние решения СНБО о введении санкций против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и других оппозиционных политиков.
Он отметил, что санкции можно вводить только через суд, поскольку Украина — демократическое государство, и каждый ее гражданин должен знать, в чем его обвиняют.
«В этой стране еще никто не отменял конституционного права на защиту. А если тебя на основании секретных документов блокируют, забирают возможности распоряжаться своим имуществом, еще какими-то конституционными правами, возможностями... На каком основании?» — сказал политик, подчеркнув, что СНБО не может подменять собой судебную систему.
То же самое, по мнению политика, касается и лишения лицензии оппозиционных телеканалов.
«Если они (телеканалы. — Ред.) лицензию получили незаконно, то решением суда лицензии должны быть лишены. Другого инструмента нет», — резюмировал Олег Ляшко.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если бы у власти были хоть какие-то доказательства предъявленных ему обвинений, то их бы уже давно обнародовали.
«Если бы я участвовал в преступных схемах, в которых многие из них участвуют, если бы я наживался на вооруженном конфликте, ограблении народа или хотя бы неправильно перешел улицу, то разве власть не сделала бы это достоянием общественности и под бой барабанов и вой национал-радикалов не привлекла бы меня к ответственности? Но они не могут предъявить мне законных и обоснованных претензий, потому что я всегда был и остаюсь законопослушным гражданином», — подчеркнул политик.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016