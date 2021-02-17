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Байден обещает нормализацию ситуации с COVID-19 к Рождеству
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Байден обещает нормализацию ситуации с COVID-19 к Рождеству

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Байден обещает нормализацию ситуации с COVID-19 к Рождеству

Президент США Джо Байден считает, что к следующему Рождеству ситуация с COVID-19 может улучшиться.

Байден в ходе выступления на организованном телеканалом CNN мероприятии отметил, что благодаря вакцинам распространение COVID-19 в стране «значительно уменьшится» из-за коллективного иммунитета.

«Так что если это сработает таким образом, (...) то к следующему Рождеству, я думаю, мы будем находиться в совершенно иных обстоятельствах, чем сегодня», — сказал Байден.

«Через год, я думаю, будет значительно меньше людей, которым придется соблюдать социальную дистанцию, носить маску», — добавил он.

Однако президент США предупредил, что не хочет «ничего здесь обещать.»

Байден подтвердил, что к концу июля в США будет достаточно доз вакцины против COVID-19, чтобы привить каждого американца.

«К концу июля у нас будет более 600 млн доз — достаточно, чтобы вакцинировать каждого американца», — сказал Байден, отметив, что когда он вступил в должность, было доступно только 50 млн доз.

Он объяснил, что одним из главных препятствий для фактического введения вакцины людям является недостаток медработников, делающих прививки.

«Я издал распоряжение, разрешающее это делать бывшим врачам и медсестрам на пенсии. У нас более тысячи военнослужащих. (...) Мы привлекли Национальную гвардию. (...) Кроме того, мы открыли значительное количество мест, где вы можете вакцинироваться», — сказал он.

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Президент США посоветовал американцам вакцинироваться, несмотря на появление новых штаммов.

«Если вы можете сделать прививку, делайте ее, когда сможете, независимо от появления других штаммов», — сказал Байден.

Он отметил, что есть вероятность, что определенная вакцина при наличии определенного штамма может быть менее эффективна.

«Но она все равно будет эффективна», — добавил он.

Джо Байден, коронавирус
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