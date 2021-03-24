Государство готово выплатить по 8 000 ФЛП и пострадавшим от карантина работникам

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что уже разработан комплекс поддержки украинцев из красных зон. По его словам, государство готово выплатить по 8 тысяч гривен ФЛП и работникам предприятий, которые пострадают от усиленного карантина.

«Из-за повышения заболеваемости в Украине все больше регионов попадают в красный уровень эпидемиологической опасности. Мы понимаем, что усиленные карантинные ограничения в этих регионах существенно ограничивают деятельность некоторых сфер и предприятий соответствующих отраслей. Поэтому по поручению президента Владимира Зеленского будут введены денежные выплаты и поддержка, аналогичная той, которую люди получали зимой», — заявил Шмыгаль.

По его словам, разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса. Их планируют реализовать в сотрудничестве с местными властями.

«Государство готово выплатить соответствующим ФЛП и работникам предприятий, которые пострадают от введенных карантинных ограничений в красных зонах по 8 тысяч гривень. Но, кроме этого, конечно, мы будем ожидать поддержки местных органов самоуправления для этих людей. Дополнительно к тем средствам, которые выплачивает государство», — добавил Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения новых ограничений.

Также президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о помощи бизнесу во время локдауна.

Соответствующая информация появилась на сайте парламента. Текста законопроекта пока нет.

Данный законопроект определен как неотложный.