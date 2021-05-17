Государство получило от предпринимателей 360 тысяч заявок на получение помощи

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского заявил, что государство направило предпринимателям 1 млрд грн, еще 400 млн грн будут выплачены в ближайшее время.

Как сообщает Офис президента, во время совещания глава государства поднял вопрос состояния выплат материальной помощи в размере 8 тыс. грн физлицам-предпринимателям и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле текущего года.

Так, президенту доложили, что всего было зарегистрировано более 360 тыс. заявок на получение такой помощи, 120 тыс. из них уже выплачены.

В Офисе президента также подчеркнули, что в Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью: восьмую неделю подряд ее уровень стабильно снижается.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании сообщил, что на сегодня в Украине 243 тыс. активных больных по сравнению с 420 тыс. на пике эпидемии.

«Почти все области сейчас находятся в „желтой“ зоне. Черкасская область — единственная в „оранжевой“ зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на „зеленый“ уровень эпидемической опасности», — отметил глава правительства.

Кроме того, Зеленскому доложили, что в эти выходные в центрах вакцинации начали прививать лиц старше 65 лет, записавшихся через приложение «Дия». Всего в Украине вакцинировано 956 тыс. граждан.