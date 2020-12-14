Портал «Дия» начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тысяч гривен

Портал «Дия» получил 5 тыс. заявок на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«С сегодняшнего дня портал „Дия“ начал принимать заявки на получение 8 тыс. одноразовой помощи от государства. За первые десять часов услугой воспользовались свыше 5 тыс. людей», — написал Шмыгаль в Телеграм-канале в понедельник.

Наемные сотрудники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 по 31 декабря, добавил Шмыгаль.

Он уточнил, что сделать это можно на портале «Дия» в личном кабинете или через приложение в разделе «Услуги». Средства будут автоматически начислены на личный гривневый счет после проверки данных.