Закарпатье может из «красной» перейти в «оранжевую» зону карантина

Сегодня, 8 апреля, — первый день, когда по контрольным показателям эпидемической ситуации Закарпатская область вышла на уровень «оранжевой» зоны карантина. Для выхода из «красной» зоны нужно, чтобы эти показатели держались не меньше пяти дней.
Об этом сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Анатолий Полосков на своей странице в Facebook.
«Сегодня первый день, когда по контрольным показателям эпидемической ситуации наша область вышла на уровень „оранжевой“ зоны», — сказал Полосков.
По его словам, по состоянию на 8 апреля загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 44,4%. Количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в определенных учреждениях здравоохранения в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения составляет 60 человек. Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подозрительным/подтвержденным случаями COVID-19, достигает 57%.
«Для того, чтобы Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о выводе Закарпатья из „красной зоны“, нужно держать эти показатели не меньше пяти дней, и дальше быть максимально ответственными друг перед другом», — подчеркнул Полосков.
Председатель ОГА призвал жителей региона не терять бдительности, соблюдать все требования карантинных ограничений, чтобы вернуться в «оранжевую» зону.
Отметим, в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом. В Министерстве здравоохранения отметили, что эти регионы могут скоро выйти из «красной» зоны карантина.
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