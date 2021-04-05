В МИД РФ заявили, что обсуждают ситуацию в Украине с американцами

Россия и США обсуждают ситуацию в Украине на высоком уровне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы с американцами контактируем. Это производится на высоком уровне», — сказал замглавы МИД.

По его словам, американская сторона выражает России свою озабоченность. При этом, по мнению Рябкова, высказывать озабоченность США следует в отношении поведения Украины, которое замминистра назвал неприемлемым. По его словам, Киев якобы не выполняет минский комплекс мер и «во все более вызывающей форме отрицает эти договоренности».

«Мы осуществляем на своей территории, российской территории, те мероприятия, которые считаем нужными. И какие-то американские сигналы не имеют к этому ни малейшего отношения. Можно сказать, что мы эти сигналы полностью игнорируем», — сказал Рябков.

В начале апреля обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на востоке Украины выразил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, дестабилизирующее влияние на ситуацию оказывает Россия.

The New York Times со ссылкой на источники писало о направлении к украинской границе 4 тыс. военнослужащих. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российская армия передвигается по территории страны теми маршрутами, которые необходимы.