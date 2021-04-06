В Украину идет похолодание, ожидается мокрый снег

Осадки 6 апреля вероятны в западных областях и на Житомирщине, днем до 12° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В западных областях, днем и на Житомирщине, осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. В Карпатах снег, местами сильный, температура в течение суток 1-6° мороза. На остальной территории страны без существенных осадков, лишь ночью на востоке небольшой дождь, температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 7-12 ° тепла. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме запада и севера, порывы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В Киеве и области завтра без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12°, на Киевщине ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12 ° тепла.

Согласно прогнозу, в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму 7 апреля умеренные, местами значительные дожди, 8 апреля небольшие дожди; ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, 7 апреля местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 3-8 ° тепла, днем 7 апреля 11-16 °, 8 апреля 6-11°.

На остальной территории страны 7 апреля осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем местами значительные осадки, налипание мокрого снега; 8 апреля небольшие осадки, лишь ночью в западных областях без осадков; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных областях 0-5° мороза, днем 1-6° тепла, 7 апреля в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях 6-11° тепла; в Карпатах снег, температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

В столичном регионе ожидаются умеренные, днем 8 апреля небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега; местами налипание мокрого снега. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.

Синоптики 9-10 апреля в Украине осадков не прогнозируют, лишь ночью 9 апреля в юго-восточной части страны небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза; Днем 9 апреля 7-13° тепла, 10 апреля 10-16°.

В столичном регионе 9-10 апреля осадков не ожидается. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза. Днем 9 апреля 7-12° тепла, 10 апреля 10-15°.