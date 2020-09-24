Банк Barclays провел операции компаний Ахметова на 2 млрд долларов, хотя считал их подозрительными

Один из крупнейших банков мира — Barclays — занимался переводами средств олигарха Рината Ахметова несмотря на то, что беспокоился о происхождении денег. Компании Ахметова в 2009-2016 годах перевели средств на 2 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют файлы FinCEN, говорится в расследовании Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), сообщает ЭП.

Отмечается, что в октябре 2014 года Barclays подал в FinCEN отчет о подозрительной активности (Suspicious Activity Reports, SAR), в котором говорилось о движении денег в и из компаний Ахметова за последние 5 лет.

При этом в отчете говорилось, что в сентябре 1999 года отчет МВД Украины определил Ахметова как лидера «организованного преступного синдиката».

Подчеркивается, что журналисты ICIJ просмотрели доклад МВД за 2005 год, который выдвигает то же утверждение.

В то же время в компании Ахметова System Capital Management заявили, что отчет МВД уже был публично признан мошенническим. Также в компании отрицают проблемы с законом.

Согласно расследованию ICIJ, банк Barclays в своем отчете в FinCEN также отметил, что в дипломатическом сообщении США 2006 года «Партию регионов» называли «убежищем для мафиози и олигархов».

Таким образом, банк имел беспокойство, однако это не помешало ему переводить деньги для компаний олигарха.

«Эти беспокойства не помешали банку переводить деньги для промышленно-финансовых холдинговых компаний Ахметова, которые разрастались», — отмечают журналисты.

Кроме этого, согласно файлам, в октябре 2014 года в отчете швейцарскаий филиал Barclays указал о блокировании счетов компаний System Capital и System Family Management Ltd — тогда говорилось, что банк прекращает с ними отношения.

«Однако счета оставались открытыми и активными. Блокировка, как оказалось, не было заморозкой. Это означало, что сотрудники по вопросам соответствия требованиям должны были подписывать транзакции», — подчеркивают расследователи.

В феврале 2015 года Barclays New York указал, что в условиях текущего экономического и политического климата в Украине и РФ обеспокоен тем, что средства, перечисленные компаниями Ахметова, «могут содержать незаконную выручку».

Однако это мало что изменило — в июне и июле 2015 года швейцарский счет System Family Management прислал или получил почти 9 млн долларов США через банковские переводы.

И только в июле 2015 года, согласно расследованию, компании System Family Management, System Capital Management и Metinvest International SA попали под «фильтр отклонения платежей» Barclays.

В то же время в SCM Ахметова заявили, что «ни Ахметов, ни SCM никогда не были обвинены или осуждены за преступление любого вида любыми правоохранительными органами США, Украины или любой другой юрисдикции».

В System Capital Management добавили, что в письме от 11 мая 2015 года «Barclays сообщил SCM, банк решил прекратить все отношения, связанные с украинскими клиентами», и не ссылался ни на какие вопросы, касающиеся банковской деятельности Ахметова или SCM.