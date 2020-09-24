Войти
Лукашенко прокомментировал заявления о его тайной инаугурации
соседи
Лукашенко прокомментировал заявления о его тайной инаугурации
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
резонанс
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

резонанс
RSS

Банк Barclays провел операции компаний Ахметова на 2 млрд долларов, хотя считал их подозрительными

339
Банк Barclays провел операции компаний Ахметова на 2 млрд долларов, хотя считал их подозрительными

Один из крупнейших банков мира — Barclays — занимался переводами средств олигарха Рината Ахметова несмотря на то, что беспокоился о происхождении денег. Компании Ахметова в 2009-2016 годах перевели средств на 2 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют файлы FinCEN, говорится в расследовании Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), сообщает ЭП.

Отмечается, что в октябре 2014 года Barclays подал в FinCEN отчет о подозрительной активности (Suspicious Activity Reports, SAR), в котором говорилось о движении денег в и из компаний Ахметова за последние 5 лет.

При этом в отчете говорилось, что в сентябре 1999 года отчет МВД Украины определил Ахметова как лидера «организованного преступного синдиката».

Подчеркивается, что журналисты ICIJ просмотрели доклад МВД за 2005 год, который выдвигает то же утверждение.

В то же время в компании Ахметова System Capital Management заявили, что отчет МВД уже был публично признан мошенническим. Также в компании отрицают проблемы с законом.

Согласно расследованию ICIJ, банк Barclays в своем отчете в FinCEN также отметил, что в дипломатическом сообщении США 2006 года «Партию регионов» называли «убежищем для мафиози и олигархов».

Таким образом, банк имел беспокойство, однако это не помешало ему переводить деньги для компаний олигарха.

«Эти беспокойства не помешали банку переводить деньги для промышленно-финансовых холдинговых компаний Ахметова, которые разрастались», — отмечают журналисты.

Кроме этого, согласно файлам, в октябре 2014 года в отчете швейцарскаий филиал Barclays указал о блокировании счетов компаний System Capital и System Family Management Ltd — тогда говорилось, что банк прекращает с ними отношения.

«Однако счета оставались открытыми и активными. Блокировка, как оказалось, не было заморозкой. Это означало, что сотрудники по вопросам соответствия требованиям должны были подписывать транзакции», — подчеркивают расследователи.

В феврале 2015 года Barclays New York указал, что в условиях текущего экономического и политического климата в Украине и РФ обеспокоен тем, что средства, перечисленные компаниями Ахметова, «могут содержать незаконную выручку».

Однако это мало что изменило — в июне и июле 2015 года швейцарский счет System Family Management прислал или получил почти 9 млн долларов США через банковские переводы.

И только в июле 2015 года, согласно расследованию, компании System Family Management, System Capital Management и Metinvest International SA попали под «фильтр отклонения платежей» Barclays.

Читайте также: Трамп обвинил Байдена в том, что тот знал о финансовых операциях своего сына

В то же время в SCM Ахметова заявили, что «ни Ахметов, ни SCM никогда не были обвинены или осуждены за преступление любого вида любыми правоохранительными органами США, Украины или любой другой юрисдикции».

В System Capital Management добавили, что в письме от 11 мая 2015 года «Barclays сообщил SCM, банк решил прекратить все отношения, связанные с украинскими клиентами», и не ссылался ни на какие вопросы, касающиеся банковской деятельности Ахметова или SCM.

Ринат Ахметов, Barclays
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 24 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как наркотики стали причиной войны

Китайцы были обязаны открыть свои порты и снизить пошлины до 5%. По сути, свободную торговлю Китаю навязали силой. Так же выплатить компенсацию за конфискованный опиум. И отдать британцам Гонконг. Позже Китай подписал еще серию договоров, которые получили название «Неравные договора». А период с 1842 по 1949 стал периодом упадка и деградации китайской экономики. И сами китайцы его называют Столетием унижения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016