Зеленский завтра летит в Турцию на встречу с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 10 апреля, с рабочим визитом посетит Турцию. В рамках поездки планируется встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя администрации турецкого лидера сообщило, что начало встречи Зеленского с Эрдоганом планируется в 9 часов утра в рамках украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня.
«Девятое заседание стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной пройдет под председательством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Стамбуле 10 апреля 2021 года. Заседание пройдет с участием министров, в ходе него будут обсуждены турецко-украинские отношения, уровень стратегического партнерства во всех его аспектах, также могут быть предприняты меры по развитию и углублению двустороннего сотрудничества», — отмечается в заявлении.
В Анкаре заявили, что «в повестку дня переговоров также войдут региональные и международные вопросы по поддержанию мира и стабильности». «На встречах состоится обмен мнениями о наших совместных проектах, направленных на улучшение условий жизни наших родственных крымских татар», — утверждается в сообщении.
Кроме того, как стало известно ранее, на следующей неделе Зеленский планирует совершить рабочую поездку в Париж. Глава государства хочет встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который участвует в нормандском формате переговоров по урегулированию на Донбассе.
Напомним, Зеленский уже ездил с рабочим визитом в Турцию в октябре 2020 года. Тогда также проходила встреча с турецким президентом и было подписание ряда договоров.
А в феврале того же года в Украину приезжал Эрдоган.
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