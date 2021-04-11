В Варшаве искали взрывчатку на самолете из Киева

Самолет польских авиалиний LOT, который совершал перелет по маршруту Киев-Варшава, в субботу вечером был проверен в варшавском аэропорту имени Шопена на предмет наличия взрывчатки после получения соответствующего уведомления.

Как сообщил представитель аэропорта имени Шопена Петр Рудлзький, сообщение о взрывчатке оказалось ложным, передает Укринформ со ссылкой на польские ресурсы.

«Проверка самолета службами завершена, самолет является безопасным», — сообщил Рудзький, отметив, что сообщение о взрывчатке на борту было фальшивым.

Похожий инцидент в этом аэропорту случился неделю назад. Тогда сообщалось о якобы взрывчатке на борту самолета турецких авиалиний Turkish Airlines, совершавший перелет по маршруту Стамбул-Варшава.