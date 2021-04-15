В Моршине завтра проведут коллективную вакцинацию – хотят привить 70% жителей

Эксперимент по коллективной вакцинации населения стартует в курортном городе Моршин Львовской области в пятницу, 16 апреля, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации со ссылкой на данные директора департамента здравоохранения обладминистрации Ореста Чемериса.

«По инициативе городского головы Моршина областная госадминистрация обратилась в правительство с предложением запустить пилотный проект по проведению внеплановой коллективной вакцинации от коронавируса жителей и сотрудников санаторно-курортных учреждений», — сказал Чемерис.

По его словам, массовая вакцинация жителей Моршина даст возможность создать 70% имунной прослойки. Также вакцинация большинства населения города создаст максимально безопасные условия для людей, приезжающих на курорт для отдыха и реабилитации после заболевания Covid-19.

Всего в городе проживают 4239 жителей и, по данным заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олега Когута, 2400 доз китайской вакцины CoronaVac выделены для вакцинации жителей Моршина. Для проведения вакцинации будут задействованы две бригады пункта вакцинации в Моршинской городской больнице и одной мобильной бригады от Стрыйской центральной районной больницы.

В департаменте здравоохранения отмечают, что реализация этого пилотного проекта даст возможность изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения от коронавируса в отдельно взятом населенном пункте.