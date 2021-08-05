В Моршине, где полностью вакцинировали 2/3 населения, нет ни одного больного

В Моршине (Львовская обл.), где проходит пилотный проект по максимально широкому охвату прививками от COVID-19 (по состоянию на 2 августа одной дозой привито 72,4% взрослого населения, двумя дозами — 66%), нет зарегистрированных больных коронавирусом.
Согласно сообщению на сайте Министерства здравоохранения, последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.
«Это очень хороший результат. Вакцины против COVID-19 демонстрируют высокие уровни эффективности и защиты. И это не только украинский, но и мировой опыт», — прокомментировал замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Министерство здравоохранения Украины совместно с местными властями запустило пилотный проект по вакцинации против COVID-19 большинства взрослого населения в Моршине 16 апреля 2021 года. 90% от всех вакцинированных прививали китайской вакциной Sinovac (CoronaVac), также прививки осуществляли вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).
В Моршине проживает 4239 человек, 800 из них — дети до 18 лет.
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