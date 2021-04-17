Украина высылает старшего дипломата посольства РФ в Киеве

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, в ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
«На фоне эскалации Российской Федерацией ситуации с безопасностью и массированной антиукраинской пропаганды российская сторона продолжает провокации против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России», — сказано в комментарии представителя МИД Украины в связи с провокацией против украинского консула в Санкт-Петербурге.
Так, в МИД выразили решительный протест относительно неправомерного задержания сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля, а также полностью исключают выдвинутые консульскому сотруднику обвинения.
«Такие действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях с 1963 г. и еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной. В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», — подчеркнули в МИД.
Ранее в ФСБ России сообщили о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал провокацией действия ФСБ в отношении Сосонюка, поскольку украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ
Енин отметил, что украинский дипломат не имел никакого отношения к каким-то базам данных и "речь идет о брутальной провокации со стороны российских спецслужб на фоне общего обострения ситуации с российской стороны, которую мы наблюдаем во всех абсолютно сферах взаимодействия с государством-агрессором.
Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию России в течение 72 часов.
В ФСБ РФ также выложили видео, где сообщается, что задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул Александр Сосонюк в середине марта хотел приобрети закрытые базы данных россиян.
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