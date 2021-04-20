Новый посол Украины в США Маркарова вылетела в Вашингтон

Посол Украины в США Оксана Маркарова вылетела в Вашингтон, чтобы приступить к работе в составе украинской дипломатической миссии.
«Впервые с 1999 иду на посадку в самолет с one way ticket. С сегодняшнего дня — 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine», — написала Маркарова в соцсети Facebook во вторник.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов Маркаровой Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки 25 февраля.
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