В США вновь заявили, что хакеры из России взламывают правительственные сети

Федеральное бюро расследований, Министерство внутренней безопасности США и подведомственное ему Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) вновь выступили с утверждениями о причастности России ко взлому американских правительственных сетей. Об этом говорится в распространенном в понедельник документе CISA.

По утверждениям американских спецслужб, специалисты в киберсфере российских спецслужб продолжат искать доступ к секретной информации США и иностранных организаций и будут использовать различные по сложности техники. В центре внимания таких хакеров находятся правительственные сети, экспертные центры и занимающиеся информацией технологические компании.

В документе утверждается, что кибероперации РФ представляют долгосрочную угрозу для США. Американские спецслужбы отмечают, что хакеры с 2018 года перешли от распространения вредоносных программ к тактике взлома «облачных» ресурсов, электронной почты. «Операции в отношении „облачных“ ресурсов, вероятно, снижают риск обнаружения за счет использования взломанных учетных записей и сбоев в системе», — полагают американские ведомства.