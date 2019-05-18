Зеленский собирается вернуть Крым, но не скоро

Избранный президент Украины Владимир Зеленский верит, что Крым вернется в состав Украины, но «путь будет долгим». Об этом он заявил в субботу.
«Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они снова стали жертвами репрессий — как и те, кто остался преданным Украины в оккупированном Крыму», — написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.
Он выразил надежду, что Украина сможет освободить родину крымских татар от оккупации.
«Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день. Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом», — написал избранный президент.
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