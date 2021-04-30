Войти
Зеленский подписал закон, вернувший выплату больничных
официально
Зеленский подписал закон, вернувший выплату больничных
Разумков резко раскритиковал шествие в честь дивизии «Галиция»
позиция
Разумков резко раскритиковал шествие в честь дивизии «Галиция»

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

автопром
RSS

В США начали расследование первоапрельскую шутку Volkswagen

537
В США начали расследование первоапрельскую шутку Volkswagen

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует сообщение немецкого концерна Volkswagen о планах переименовать свое американское подразделение из Volkswagen в Voltswagen. Регулятор хочет проверить повлияла ли «первоапрельская шутка» на стоимость акций автопроизводителя и нарушил ли он какие-либо законы о ценных бумагах, сообщает Der Spiegel.

Расследование находится на начальной стадии: в начале апреля власти запросили информацию у американского филиала Volkswagen Group of America. Компания факт обращения SEC подтвердила и сейчас сотрудничает с ответственными органами.

29 марта на сайте немецкого концерна Volkswagen появилась информация о переименовании одного из его подразделений с Volkswagen на Voltswagen. В нем говорилось, что операционное подразделение, входящее в состав Volkswagen Group of America, будет называться Voltswagen of America.

В пресс-релизе сообщалось, что смена названия вступит в силу в мае, и это изменение было названо «публичной декларацией будущих инвестиций компании в электромобили». Вскоре после публикации пресс-релиз был удален с сайта.

На этой новости депозитарные расписки Volkswagen 30 марта взлетели на 12,5%. Капитализация компании выросла на миллиарды долларов. Однако позднее автопроиводитель заявил, что не будет переименовывать подразделение, а представитель компании сообщил The Wall Street Journal, что это была первоапрельская шутка.

«Неясно, что конкретно интересует SEC и какие законы VW мог вообще нарушить. Но агентство ранее преследовало генерального директора Tesla Илона Маска за то, что он писал в Твиттере вещи, которые оказались неправдой о его компании. К тому же у Volkswagen есть хорошо задокументированная история лжи регулирующим органам в США», — прокомментировал новость The Verge.

Читайте также: АМКУ оштрафовал Центрэнерго и структуры Ахметова почти на 776 млн грн

В августе 2018 года Маск написал в Твиттер, что нашел финансирование для выкупа акций компании с биржи по цене $420 за акцию, что на 20% превышало стоимость бумаг на тот момент. Новость подтолкнула бумаги Tesla вверх на 11%, почти до исторического максимума.

После расследования SEC Маск был вынужден согласиться на уход с поста председателя совета директоров Tesla, заплатить штраф в $20 млн (еще $20 млн выплатила Tesla) и дать обязательство предварительно согласовывать все сообщения о компании.

США, Volkswagen, 1 апреля
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 30 апреля 2021
Четверг, 29 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Нужно сваливать!» - римейк песни про «Все пропало?!»

Если депутат о партии власти сама пишет про «нужно сваливать» - это приговор тому, что делают Зеленский и компания. Причем приговор от человека из их собственного политического лагеря, которая дисциплинированно жмет на кнопку за законопроекты президента и Кабмина, а в это время думает «нужно сваливать». Депутат от партии власти в этом случае просто выразила словами то, что думают и ощущают миллионы простых украинцев.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Армин Лашет – кандидат №1 на пост канцлера от правящей коалиции ФРГ

Коалиция ХДС / ХСС официально определилась с кандидатом на должность бундесканцлера, который сменит Ангелу Меркель. Им стал Армин Лашет, который в январе возглавил правящую партию Христианско-демократический союз. В январе 2021-го Армин Лашет возглавил ХДС, сменив на этот посту Аннет Крамп-Карренбауэр, руководившей христианскими демократами с 2018 по 2021 годы.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Кто в СИЗО, кто по грибы: Чем опасны фальсификации вроде «дела Дудкина»

«Дело Дудкина» интересно тем, что опасно в первую очередь для власти во главе с Зеленским. В истории Украины уже были подобные примеры. Например, при Кучме было такое «дело грибников». В конце 90-х военные пенсионеры в Черниговской области собирались вместе, выпивали и ругали власть. Каким-то образом они попали в поле зрения местного управления СБУ. И бравые сбушники возжелали себе звездочек на погоны за то, что разоблачили «попытку антиконституционного переворота».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016