В США начали расследование первоапрельскую шутку Volkswagen

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует сообщение немецкого концерна Volkswagen о планах переименовать свое американское подразделение из Volkswagen в Voltswagen. Регулятор хочет проверить повлияла ли «первоапрельская шутка» на стоимость акций автопроизводителя и нарушил ли он какие-либо законы о ценных бумагах, сообщает Der Spiegel.

Расследование находится на начальной стадии: в начале апреля власти запросили информацию у американского филиала Volkswagen Group of America. Компания факт обращения SEC подтвердила и сейчас сотрудничает с ответственными органами.

29 марта на сайте немецкого концерна Volkswagen появилась информация о переименовании одного из его подразделений с Volkswagen на Voltswagen. В нем говорилось, что операционное подразделение, входящее в состав Volkswagen Group of America, будет называться Voltswagen of America.

В пресс-релизе сообщалось, что смена названия вступит в силу в мае, и это изменение было названо «публичной декларацией будущих инвестиций компании в электромобили». Вскоре после публикации пресс-релиз был удален с сайта.

На этой новости депозитарные расписки Volkswagen 30 марта взлетели на 12,5%. Капитализация компании выросла на миллиарды долларов. Однако позднее автопроиводитель заявил, что не будет переименовывать подразделение, а представитель компании сообщил The Wall Street Journal, что это была первоапрельская шутка.

«Неясно, что конкретно интересует SEC и какие законы VW мог вообще нарушить. Но агентство ранее преследовало генерального директора Tesla Илона Маска за то, что он писал в Твиттере вещи, которые оказались неправдой о его компании. К тому же у Volkswagen есть хорошо задокументированная история лжи регулирующим органам в США», — прокомментировал новость The Verge.

В августе 2018 года Маск написал в Твиттер, что нашел финансирование для выкупа акций компании с биржи по цене $420 за акцию, что на 20% превышало стоимость бумаг на тот момент. Новость подтолкнула бумаги Tesla вверх на 11%, почти до исторического максимума.

После расследования SEC Маск был вынужден согласиться на уход с поста председателя совета директоров Tesla, заплатить штраф в $20 млн (еще $20 млн выплатила Tesla) и дать обязательство предварительно согласовывать все сообщения о компании.