В Раду проходят пять партий, – опрос Центра Разумкова

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, пятипроцентный барьер преодолели бы представители пяти партий, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Лидирует в партийном рейтинге партия «Слуга народа», за которую готовы проголосовать 28% респондентов среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать, и 19% от общего количества респондентов.
На втором месте «Европейская солидарность», которую поддерживают 18% и 12% опрошенных соответственно, на третьем — «Оппозиционная платформа — За жизнь» с поддержкой 15%.
За партию «Батькивщина» готовы проголосовать 11% и 8% респондентов соответственно, за партию «Сила и честь» — 6% и 4% опрошенных.
Не преодолевают 5%-ный барьер партии «Украинская стратегия Гройсмана» (3% среди определившихся с выбором и 2% голосов среди всех респондентов), «Голос» (3% и 2% соответственно), Радикальная партия Олега Ляшко (2,5% и 2%). За ВО «Свобода» и «Партию Шария» готовы проголосовать по 2% среди определившихся с выбором и по 2% среди всех опрошенных. Партию «Гражданская позиция» поддерживают 2% и 1% респондентов соответственно, партии «Оппозиционный блок» и «УДАР Виталия Кличко» — по 1% и 1% соответственно.
Исследование проводилось с 22 по 29 апреля 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту проживания респондентов.
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