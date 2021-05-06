Блинкен на встрече с Кулебой заявил про сильное партнерство

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявляет, что целью его визита в Украину является подтверждение партнерства и сотрудничества между странами.
«Я счастлив вновь вернуться в Украину. Я тут по очень простой причине — представляю президента Байдена. Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами, а также нашу поддержку суверенитету Украины, территориальной целостности и независимости, засвидетельствовать нашу преданность работы с вами, пока вы укрепляете свою демократию, строите институции и боретесь с коррупцией», — сказал Блинкен на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в четверг.
После встречи в МИД Блинкен вместе Кулебой и предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием подошли к стене памяти героев Украины, погибших в борьбе за независимость страны, и почтили их память.
Ранее в четверг Блинкен также провел встречу с народными депутатами Украины.
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