Кулеба и Блинкен обсудили присоединение США к переговорам по Донбассу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который находится с рабочим визитом в Украине, стороны обсудили интеграцию Украины в НАТО и возможность присоединения Вашингтона к переговорам по Донбассу, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
«Главы украинской и американской дипломатии обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США в политической сфере и сфере безопасности, усиление обороноспособности нашего государства в борьбе против российской агрессии, поддержку США усилий Украины в борьбе с коррупцией и укрепления открытой конкурентной экономики. Стороны уделили особое внимание путям действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию... вооруженного конфликта в тесной координации с Германией и Францией как сторонами «нормандского формата», — сообщается на сайте МИД.
Кроме того, главы дипломатических ведомств обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина и «договорились координировать позиции» в подготовке к ней.
От имени президента США Блинкен подтвердил решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что США готовы присоединиться к «Крымской платформе» и принять участие в ее учредительном саммите.
Кулеба и Блинкен отметили, что частичный отвод российских войск от границы с Украиной не снимает угрозы дальнейшего обострения со стороны РФ и согласились с необходимостью в дальнейшем внимательно следить за действиями России.
«Стороны уделили особое внимание энергетической безопасности Европы и Украины, отметили общность позиций по российскому проекту газопровода „Северный поток 2“. Они выразили общую заинтересованность в развитии сотрудничества между Украиной и США в сфере энергетики, в частности водородной», — отмечается в релизе.
Госсекретарь подтвердил готовность США и содействовать усилиям Украины по внедрению трансформаций для успешной евроатлантической интеграции и продолжения сотрудничества с МВФ. Кулеба проинформировал собеседника о шагах власти, направленных на обеспечение эффективной деятельности антикоррупционных институтов, независимости судебной системы и прокуратуры, деолигархизации ключевых секторов украинской экономики.
«Собеседники обсудили дальнейшую интеграцию Украины в НАТО, что имеет важное значение для безопасности Центральной Европы, Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом», — резюмировали в МИД.
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