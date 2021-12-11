Кулеба назвал целью Украины на Донбассе «мир через силу»

Цель Украины на Донбассе — «мир через силу», говорится в статье министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для американского журнала Foreign Affairs.

«Сейчас США и их европейским союзникам стоит вести переговоры с Путиным, чтобы выиграть время, параллельно укрепляя Украину, чтобы лишить Россию реальной возможности вторгнуться в нее», — пишет Кулеба. По его словам, после этого будет возможно достижение мирного соглашения по Донбассу и вступление Украины в ЕС и НАТО.

Министр сообщил о разработке Украиной «всеобъемлющего плана сдерживания» России. Первый этап осуществления этого плана — «четкие политические сигналы Москве». Украина намерена дать понять, что она является будущим членом Евросоюза и НАТО и не собирается жертвовать своими суверенитетом и территориальной целостностью. Второй этап — жесткие санкции западных стран в случае неблагоприятного развития событий. «Разработка этих решительных мер сейчас может избавить Запад от необходимости применять их впоследствии», — отметил Кулеба. Третьей частью плана он назвал увеличение военной помощи Украине.

«У Украины есть собственные квалифицированные вооруженные силы, и мы не ждем, что западные страны отправят на помощь своих военных. Но нам нужно больше оружия, чтобы мы смогли защититься», — подчеркнул глава МИДа.