Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства

В случае насильственной смерти президента Беларуси управление страной переходит к Совету безопасности во главе с премьер-министром. Такой порядок предписывает декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», который подписал президент Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр», — говорится в сообщении.

Кроме того, в стране при наступлении описанных в декрете событий, «незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение».

На момент подготовки этого материала текст декрета на сайте президента Беларуси опубликован не был, пресс-служба дала только описание его содержания.

В соответствии со статьей 89 Конституции Беларуси, «в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей» его полномочия переходят к главе правительства.